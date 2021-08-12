Городская власть Киева говорит, что готовится к следующему возможному локдауну в городе. Так, в случае жесткого карантина транспортные карты киевлян решили заблокировать. Работать будут только те, владельцы которых будут иметь разрешение.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба, сообщает hromadske.

10 августа в Киеве начали тестировать электронную регистрацию для доступа к общественному транспорту в случае локдауна. В КГГА отмечают, что дополнительные карты покупать не нужно — работать будут ранее приобретенные транспортные карты: старого (Kyiv Smart Card) и нового (Киев Цифровой) образца или Карточка Киевлянина. Но активными на время локдауна будут только те, владельцам которых предоставят разрешение ездить в общественном транспорте.

То есть проездные киевлян, которые не получили разрешение, будут заблокированы.

«При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется», — объясняет Кулеба.

Такие заявки можно подать в любое время: как сейчас, так и во время вероятного жесткого карантина. Как отмечали в КГГА, такими спецпропусками смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города. В то же время власть сама будет определять количество разрешений для этой категории.