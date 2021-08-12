Министерство здравоохранения рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока.

Призер Олимпиады в Токио 19-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила 12 августа по прибытии в Украине, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала «ни одной политической позиции».

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала очередное информационное сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Министерства иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с продолжением РФ противоправной практики направления на территорию Украины т.н. «гуманитарных конвоев».

Завтра, 13 августа, Служба безопасности Украины начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросу реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

За сутки 11 августа в Украине зафиксировано 1247 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.