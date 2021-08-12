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Призер Олимпиады в Токио 19-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих заявила 12 августа по прибытии в Украине, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала «ни одной политической позиции», сообщает Радио Свобода.

«Я представляю Украину на международных соревнованиях с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю украинский флаг и исполняю наш гимн. Я готовилась к Олимпиаде, и эта медаль для меня очень важна. Эти соревнования были сложные физически и эмоционально ... На то есть причины. После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга, и в этом не было никакой политической позиции», - сказала спортсменка в аэропорту «Борисполь».

По словам Ярославы, она осознает, что между Украиной и Россией идет война.

«Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Я очень уважаю воинов, которые держат оборону на фронте, чтобы мы, спортсмены, могли выступать на международной арене», - сказала Ярослава.

Как известно, Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.

Замминистра обороны Анна Маляр, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.

 
ForUm

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