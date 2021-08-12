В столице на проспекте Свободы правоохранители остановили водителя троллейбуса «ЛАЗ», который перевозил пассажиров и имел явные признаки наркотического опьянения, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.
По результатам лабораторных исследований специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении водителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.
Патрульные отдела безопасности дорожного движения также наведались к руководителю депо и вручили ему требование об усилении контроля за водителями предприятия. В отношении лица, ответственного за эксплуатацию, составили постановление по ч. 1 ст. 129 (Допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) КУоАП».
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