Вблизи острова Милос в Греции затонуло туристическое судно. На борту находилось 17 человек, сообщает УНИАН.
Яхта под британским флагом затонула в 17 милях к северо-западу от острова Милос.
В воде оказались 17 пассажиров, включая трех несовершеннолетних. По словам представителя Министерства судоходства, они сами отправили сигнал бедствия и заявили, что все живы.
В спасательной операции задействованы Sea Jet 2, грузовое судно и катер.
Также на место прибыли рыбацкие лодки, четыре корабля Военно-морских сил Греции и два вертолета.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время