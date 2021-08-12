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В июле в Украине зарегистрировано рекордное количество браков – 26715, сообщает Министерство юстиции Украины.

«Лето - всегда горячая брачная пора. Но нынешний июльский бум бракосочетаний просто бьет рекорды», - говорится в сообщении.

По статистике министерства, более чем в 9️ раз больше браков, чем разводов, зарегистрировали органы государственной регистрации актов гражданского состояния в течение июля. За этот месяц заключили брак 26 715 пар, а количество расторгнутых браков за июль составляет 2865.

«В целом же с начала 2021 года официально свои отношения оформили 112 675 пар. Расторгли брак 16 018 пар. То есть, за 7 месяцев 2021 года органы Государственной регистрации гражданского состояния Украины в 7 раз чаще регистрировали браки, чем разводы», - констатируют в Минюсте.

 
ForUm

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