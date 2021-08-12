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Разведка США, завершая свое расследование происхождения коронавируса, склоняется к двум теориям, передает Укринформ со ссылкой на CNN.

По словам собеседников телеканала, в проекте доклада отмечено, что первая теория заключается в том, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, а вторая - вирус естественным путем перешел от животных к людям.

В мае президент США Джо Байден призвал американские спецслужбы «удвоить» свои усилия по расследованию причин происхождения коронавируса, в том числе вероятности того, что он возник из-за инцидента в лаборатории.

Байден приказал провести расследование после того, как он получил предварительный отчет о происхождении COVID-19 и попросил предоставить ему дополнительную информацию в 90-дневный срок, который истекает в конце августа.

По данным телеканала, вполне возможно, что проект доклада еще может быть значительно изменен до дедлайна.

Подчеркивается, что глава Белого дома также поручил разведке рассекретить как можно большую часть доклада.

 
ForUm

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