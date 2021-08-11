В вашем доме\квартире ремонт, и вы хотите оборудовать полноценный рабочий кабинет или функциональное рабочее место? Вы выбрали для этого идеальное время!

Какой стол нужен?

В первую очередь нужно ориентироваться на необходимый функционал. Продумайте, вам стол нужен лишь как «носитель» рабочей поверхности (столешницы)? Тогда для вас идеальной будет модель в стиле лофт – без каких-либо дополнительных элементов, состоящая лишь из каркаса (чаще всего металлического или из МДФ) и столешницы (из ЛДСП, МДФ, деревянного массива, стекла или металла).

Классическая модель оборудована выдвижными ящиками или встроенной закрытой тумбой с полками. Такой стол служит и как дополнительная система хранения.

Модели с различными надстройками – закрытыми и открытыми полками, стеллажами, пеналами – выступают уже практически как полноценное рабочее место. Такие экземпляры очень популярны среди потребителей, которые периодически выполняют на дому какую-либо работу, но при этом не имеют домашнего рабочего кабинета.

Дизайнерские модели – особая разновидность письменных столов. В основном их приверженцы подразделяются на два типа:

1) креативные, творческие люди, желающие сделать свой быт уникальным;

2) приверженцы рационального обустройства жилья, поклонники лайфхаков, которые превращают нетрадиционные предметы, нередко подлежащие утилизации, в полноценные функциональные письменные столы.

В мебельном интернет-магазине MEBSHOP вы сможете подобрать письменный стол любой категории – от бюджетных из ЛДСП до креативных авторских изделий.

Оптимальная идея для ремонта

Если же авторские изделия для вас – слишком «дорогая роскошь» или вы хотите реализовать собственный творческий потенциал, попробуйте самостоятельно изготовить письменный стол. При желании воспользоваться услугами профессионалов (что, в общем-то, весьма разумно) можно предоставить собственный эскиз в магазин, где есть услуга «мебель на заказ». На той же торговой площадке «МебШоп» вас внимательно выслушают, учтут все пожелания и скорректируют проект относительно технологических требований изготовления мебели.

Чаще всего дизайнеры рекомендуют трансформировать под письменный стол подоконник, когда увеличивается его размер до размеров столешницы. Под ним может быть установлена мобильная тумба небольших габаритов (она не должна закрывать радиатор). Если позволяет расположение окна, по обоим бокам или с одной стороны можно сделать узкие пеналы.

Менее популярные идеи можно найти на тематических сайтах.