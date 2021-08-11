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В Ровенской области, в селе Заболотье активисты ПЦУ срезали замки и совершили попытку захватить опечатанный храм УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший козацький», 10 августа около 18.00 сторонники ПЦУ проникли на территорию храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова Украинской Православной Церкви.

С 10 мая, после того, как члены ПЦУ попытались захватить храм УПЦ, церковь закрыта и опечатана. Возле храма дежурит полицейский, который должен следить за порядком. Правонарушители дождались, когда он отлучился на несколько минут, срезали замки на ограде и проникли на территорию храма.

Свои действия они объяснили желанием «покосить траву» на церковном дворе.

Сторонники ПЦУ отказывались покинуть церковный двор, пока не прибыли прихожане УПЦ и дополнительный наряд полиции. По факту правонарушения верующие написали заявление.

Как сообщалось ранее, 10 мая в селе Заболотье Владимирецкого района сторонники ПЦУ при поддержке районных депутатов и муниципальной варты срезали замки в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Активисты ПЦУ во время захвата храма в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова распыляли газ, 10 верующих УПЦ получили травмы.
ForUm

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