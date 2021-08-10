также в разделеМир
В Британии полностью вакцинировали три четверти взрослого населения 6
Латвийские пограничники завернули группы нелегалов обратно в Беларусь 10
В Афганистане за последние дни погибли десятки детей 10
Убытки от наводнений в ФРГ оценили в десятки миллиардов евро 10
Под санкции США попали «Беларуськалий», «Белнафтогаз» и другие «кошельки Лукашенко» 41
Талибы захватили еще две столицы афганских провинций 18
В США допускают возникновение устойчивого к вакцинам COVID-штамма 31
США вводят новые санкции против Лукашенко 17
В Брюсселе сожгли двери белорусского посольства 18
Вакцину-усилитель от Pfizer планируют утвердить до конца лета 17
В Беларуси ликвидировали ПЕН-центр 23
В Европе цена на газ установила новый рекорд 32
Исследование: Земля нагревается быстрее, чем считалось 24
Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко 11
Латвия планирует объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью 13
Латвия заявила о рисках инцидентов между НАТО и РФ 16
В Латвии загадочно умер российский расследователь 38
Франция ввела обязательные COVID-паспорта в транспорте и общепите 9

Премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства главу младшего партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

Об увольнении лидера партии «Согласие», младшего партнера по коалиции «Права и справедливости», объявил представитель правительства Петр Мюллер.

«Между нами не хватает доверия, не выполняется порученная правительством деятельность. Вот почему Матеуш Моравецкий сегодня попросил уволить Ярослава Говина», - сказал Мюллер.

Говин сообщил журналистам, что узнал из СМИ о своем увольнении с должности вице-премьера. Он объявил, что завтра правление «Согласия» решит, что делать с участием партии в правящей коалиции.

«Эта отставка фактически является концом коалиции и концом «Объединенных правых», - подчеркнул он.

Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решение уволить из правительства члена партии «Согласие» Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление «Согласия» созвало заседание, где поставило «ПиС» ультиматум. «Говинисты» поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к «Польскому строю» и «lex TVN».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
8
Теги