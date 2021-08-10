Премьер-министр Польши на фоне политического скандала решил уволить из правительства главу младшего партнера по коалиции, вице-премьера Ярослава Говина, чем приблизил коалицию к распаду.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

Об увольнении лидера партии «Согласие», младшего партнера по коалиции «Права и справедливости», объявил представитель правительства Петр Мюллер.

«Между нами не хватает доверия, не выполняется порученная правительством деятельность. Вот почему Матеуш Моравецкий сегодня попросил уволить Ярослава Говина», - сказал Мюллер.

Говин сообщил журналистам, что узнал из СМИ о своем увольнении с должности вице-премьера. Он объявил, что завтра правление «Согласия» решит, что делать с участием партии в правящей коалиции.

«Эта отставка фактически является концом коалиции и концом «Объединенных правых», - подчеркнул он.

Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решение уволить из правительства члена партии «Согласие» Анну Корнецкую с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.

В ответ на это правление «Согласия» созвало заседание, где поставило «ПиС» ультиматум. «Говинисты» поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок к «Польскому строю» и «lex TVN».