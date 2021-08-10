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На городском пляже Днепро-Бугского лимана в Очакове произошло событие на воде, сообщили ForUm’у в ГосЧС Николаевской области.

В информации говорилось о том, что 8 августа, около 15:15, мужчина купался в лимане, затем выбрался из воды на третий блок пирса, прыгнул с него и исчез под водяным одеялом.

Отдыхающие, которые находились неподалеку, совместными усилиями, достали пострадавшего, положили на ровную поверхность причала и вызвали карету скорой помощи.

Бригада медиков оказала мужчине первую помощь и с предварительным диагнозом - перелом шейного отдела позвоночника доставила в больницу.
ForUm

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