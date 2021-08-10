9 августа 2021 Российская Федерация подала в Международный Суд ООН контр-меморандум по делу, инициированному Украиной, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

В своем Меморандуме, поданном 12 июня 2018, Украина утверждает, что Российская Федерация систематически нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ноябре 2019 Международный Суд ООН принял решение, которым отверг все предварительные возражения России о наличии у Суда юрисдикции, постановил рассматривать претензии Украины по сути и, соответственно, приказал России предоставить объяснения по существу заявленных Украиной требований.

Российская Федерация стала первым государством за всю историю существования Международного Суда ООН, которое обязано предоставить объяснения по существу заявленных претензий относительно нарушений двух вышеупомянутых конвенций:

- По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Россия должна ответить за бездействие в проведении расследования и непрепятствование в снабжении денег и оружия незаконным вооруженным формированием на востоке Украины, которые вовлечены в осуществление террористических актов, а именно: сбивание самолета MH-17 обстрелы гражданского населения в Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Авдеевке; организацию ряда взрывов во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах;

- По Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Россия должна ответить за проведение кампании культурного уничтожения против сообществ крымских татар и украинцев с момента оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Кроме этого, Россия должна предоставить ответ, почему она не выполняла временные меры, которые были назначены судом более четырех лет назад, в том числе требование о снятии препятствий деятельности Меджлиса на территории полуострова.

«Не возникает сомнений, что все ответы и аргументы, заявленные Россией в ее контр-меморандуме, будут признаны Судом обоснованными», - считают в МИД.

В дальнейшем, судом будет определено, есть ли необходимость подачи дополнительных письменных документов, и установлены процессуальные сроки для следующих шагов.