1. Материал шахты – очень важный момент, так как от него зависит качество устройства и его срок эксплуатации. При этом необязательно брать полностью стальную шахту, если у Вас мало денег. Можно отдать предпочтение тому устройству, где используется сочетание стали и алюминия. К примеру, погружная часть шахты должна быть стальная, в то время как верхняя ее часть может быть и из алюминия. Этим самым Вы сэкономите свои деньги.2. Параметры кальяна – чем компактней кальян, тем он дешевле в цене. Любой высокий прибор, независимо от бренда, будет стоить дороже более компактного аналога. Поэтому определяйтесь, для каких целей Вам нужен кальян и если для дома или для путешествий, тогда смело берите небольшое курительное устройство.3. Комплектация – покупать полностью укомплектованный кальян всегда выгодней, чем собирать его самому. К тому же, в нем все гармонично сочетается друг с другом. А если будет необходимость докупить что-нибудь отдельно, проблем с этим не возникнет.4. Интернет-магазин – в интернет-магазине любой товар будет стоить дешевле, чем в обычном магазине. Почему? Потому что расходы на содержание такого магазина и работающего в нем персонала намного меньше, что и позволяет снизить цену на сам товар.5. Раздел акций и уцененных товаров – думать, что в этом разделе товары плохого качества большое заблуждение. Туда попадают реально аукционные кальяны, которые можно купить намного дешевле по сравнению с их предыдущей ценой. А что касается уценки на кальяны, то причиной этому могут быть несущественные царапины, никак не влияющие на качество прибора и самого курительного процесса с его помощью.Итак, если брать во внимание все выше упомянутые советы, купить недорогой, но при этом хороший кальян сможет каждый курильщик.