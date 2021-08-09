В Европейском союзе могут рассмотреть введение новых санкций против режима Александра Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля по случаю первой годовщины президентских выборов в Беларуси, передает УНИАН.

«ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете откровенного игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ прекратить политический кризис - это всесторонний национальный диалог», - заявил Боррель.

В заявлении отмечается, что режим Лукашенко начал хорошо организованную кампанию репрессий и запугивания против гражданского общества и правозащитников, а также систематическое уничтожение неправительственных организаций и независимых СМИ.

«Представители оппозиционных и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества или погибли при непонятных обстоятельствах, были задержаны или вынуждены покинуть страну и жить в эмиграции.»,- говорится в сообщении.