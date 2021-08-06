С целью недопущения нарушения требований действующего законодательства Высший совет правосудия останавливает распределение между членами Совета дисциплинарных жалоб, а также жалоб на решения о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Сегодня, 5 августа 2021, вступил в силу Закон Украины от 14 июля 2021 № 1635-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». Этим законом вносятся изменения в закон «О Высшем совете правосудия», в частности в части осуществления дисциплинарных производств в отношении судей.

«Указанный закон делает невозможным выполнение дисциплинарными палатами ВСП полномочий по рассмотрению дисциплинарных дел, поскольку полномочия Совета по осуществлению дисциплинарного производства в отношении судьи реализует служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия является участником дисциплинарного дела», - говорится в сообщении.

Процедура назначения на должность дисциплинарного инспектора будет осуществляться в соответствии с требованиями, установленными законом.

Таким образом, с момента вступления в силу Закона Украины от 14 июля 2021 № 1635-ІХ дисциплинарные жалобы распределяются дисциплинарному инспектору Высшего совета правосудия.