также в разделеОбщество
МИД дал рекомендации украинцам в связи с масштабными пожарами в Греции и Северной Македонии
В Украине усилили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых 5
ВСП прекратил рассмотрение дисциплинарных дел 9
Украинского военного уличили в сборе разведданных для РФ 12
Вид на жительство в Польше имеют 277 тысяч украинцев 10
На вокзале в Киеве задержали экс-чиновника Укрзализныци, присвоившего миллион 11
СБУ заблокировала ночью на Харьковщине автобусы «Нацкорпуса», следовавшие в Киев 30
«Дия» получила две престижные награды 13
В Украине запретили продавать лекарства детям 11
Полиция ликвидировала банду, похищавшую нефтепродукты из трубопроводов в трех областях Украины 12
Школе в Краматорске присвоили имя убитого боевиками Степана Чубенко 16
Двое украинцев наладили схему оздоровления боевиков и военных РФ в Крыму 16
Прохлада ненадолго – в Украину скоро снова +35С 19
Странное письмо от СБУ: Сытник рассказал, как НАБУ узнало, где Чаус 49
Радуцкий: Delta может вызвать всплеск коронавируса в Украине через две недели 39
В оккупированном Крыму появились надписи в поддержку Крымской платформы 31
Новая волна COVID: Минздрав рассматривает три сценария 28
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, применив тяжелую артиллерию 6

5 серпня 2021 року Київський апеляційний суд відмовив Mind.ua (ТОВ "ФЬЮЧЕР МЕДІА") в задоволенні апеляційної скарги на ухвалу Броварського міськрайонного суду Київської області від 27 квітня 2021 року у справі № 361/7459/20 за позовом Альони Шевцової до Mind.Ua та журналістки видання Любові Величко, пишуть Подробности.

Раніше, у жовтні, глава фінансової компанії "Леогеймінг Пей" Альона Шевцова подала проти Mind.Ua та Любові Величко позов про захист честі, гідності та ділової репутації, відшкодування моральної шкоди. У позові Шевцова просила суд визнати недостовірною і такою, що порушує честь, гідність та ділову репутацію, поширену Величко, щодо діяльності самої Шевцової та ФК Леогеймінг Пей, співвласником якої вона є. Вимогами позову були притягнення до кримінальної відповідальності журналіста Любов Величко та витребування з самого видання 1 млн грн. Як заявила Альона Шевцова, ці гроші у разі виграшу позову будуть внесені до одного з дитячих благодійних фондів.

Нагадаємо, в липні 2020 року Альона Дегрік Шевцова вже виграла суд про захист честі і ділової репутації проти сайту MIND.UA. Суд зобов’язав ТОВ "Фьючер Медіа" протягом 5 днів вилучити інформацію з двох публікацій на сайті mind.ua, яка порочить честь і ділову репутацію позивача.

Раніше, у березені 2019 року Шевцова виграла позов до  блогера Олексія Комахи. Таке рішення прийняв Фастівський міський суд Київської області. Прецедентом для позову і розгляду став також пост в Facebook на сторінці Олексія Комахи, який паплюжив ім’я і ділову репутацію Альони Дегрік Шевцової. У вересені 2019 року  Альона Дегрік Шевцова здобула судову перемогу над виданням "Народна Правда", яке в підсумку видалило всі неправдиві матеріали. В січні 2020 року власниця ФК Леогеймінг Пей виграла суд у інтернет-видання "Апостроф" (apostrophe.ua), доказавши, що видання розміщувало неправдиву інформацію, що порочить ділову репутацію. У лютому 2020 року Шевцова одержала перемогу в судовому процесі про захист честі, гідності та ділової репутації у сайту blackmark.club. Відповідне рішення прийняв Київський районний суд міста Одеси 10 лютого 2020 року.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1871 грн.
12