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На Херсонщине в селе Азовское Генического района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Фото: Львовская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, чин великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев).

За богослужением помолились о мире в Украине и прекращении эпидемии коронавируса.

Митрополит Филарет поздравил всех с освящением нового храма и наградил церковными орденами благотворителей.

На Львовщине в селе Верхняя Яблонька Турковского района Львовской области освятили новый храм УПЦ в честь Почаевской иконы Божией Матери.

По благословению митрополита Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова) освящение и праздничную Божественную литургию возглавил секретарь епархиального управления протоиерей Александр Иванченко.

После крестного хода отец Александр наградил благотворителей и работников прихода церковными наградами.

Как сообщалось, на Черкащине в селе Думанцы освятили новый храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.

На Житомирщине митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил храм в честь Почаевской иконы Божией Матери в селе Повч Коростенского района, а в селе Калиновка Олевского района освятил новый храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
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