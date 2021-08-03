Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью» № 1664-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 июля текущего года.

Этот документ усиливает социальную защиту людей с инвалидностью, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

В частности, согласно закону, такие люди и лица, их сопровождающие, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты инвалидов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.