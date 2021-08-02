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В Украине в конце августа ожидается один длинный уик-энд на четыре выходных в связи с празднованием Дня Независимости.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В 2021 году государственный праздник День Независимости Украины (24 августа) приходится на вторник. Учитывая это, правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, выходным днем. Итак, в Украине будет уик-энд с 21 по 24 августа.

Рабочий день с понедельника,23 августа переносится на субботу 28 августа.
ForUm

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