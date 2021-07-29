Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство энергетики должно составить подробный график накопления угля и газа в Украине.
Об этом он заявил по результатам заседания Антикризисного энергетического штаба, передает Укринформ.
«Поручили Минэнерго составить подробный график накопления угля на складах с указанием конкретных дат, а также совместно с НАК «Нафтогаз» подготовить такой же график накопления и остатков природного газа в подземных хранилищах», - написал Шмыгаль.
Он добавил, что во время заседания заслушали информацию о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону.
Также Шмыгаль подчеркнул, что этой зимой необходимо доказать способность энергосистемы Украины к синхронизации с энергосетью Европы ENTSO-E, что является приоритетом правительства и Президента Украины.
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