Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Министерство энергетики должно составить подробный график накопления угля и газа в Украине.

Об этом он заявил по результатам заседания Антикризисного энергетического штаба, передает Укринформ.

«Поручили Минэнерго составить подробный график накопления угля на складах с указанием конкретных дат, а также совместно с НАК «Нафтогаз» подготовить такой же график накопления и остатков природного газа в подземных хранилищах», - написал Шмыгаль.

Он добавил, что во время заседания заслушали информацию о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону.

Также Шмыгаль подчеркнул, что этой зимой необходимо доказать способность энергосистемы Украины к синхронизации с энергосетью Европы ENTSO-E, что является приоритетом правительства и Президента Украины.