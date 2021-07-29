Турбированный мотор – это оптимальное решение для тех, кто ценит мощность езды и динамику передвижения. Правильная эксплуатация поможет предупредить дорогостоящий ремонт турбин, который проводится только в специализированных автосервисах.
Особенности современных авто с турбинами
Принцип функционирования турбокомпрессора заключается в нагнетании воздуха под давлением с передачей в цилиндры. Если сравнивать атмосферный и турбированный мотор, то можно сделать вывод об увеличении рабочего объема камеры сгорания при равном объеме двигателя.
Ранее турбодвигатели имели проблемы «турболаг» или «турбояма», которые были устранены установкой турбокомпрессоров с изменяемой геометрией. Идеальных результатов при дозировании тяги пока не было достигнуто.
Современные турбомоторы имеют объем в 1,5-2 л, дополнительно оснащаются одной или несколькими турбинами небольшой мощности. Это позволяет не только увеличить мощность езды, но и устранять турбоямы.
Плюсы и минусы турбин
Преимуществам использования турбодвигателя:
- увеличение эффективности работы авто посредством оптимизированного расхода топлива;
- достижение максимального давления на низких оборотах;
- снижение уровня вибрации и шума в процессе езды;
- уменьшение выброса выхлопных газов;
- компактность - возможность нескольких вариантов расположения в авто.
Минусы эксплуатации турбонаддува:
- использование качественного топлива и увеличение расхода топлива при частой активной езде;
- необходимость частой замены моторного масла и запрет на смешивание разных сортов масла;
- долгий прогрев в зимний период и необходимость дополнительного охлаждения в летний;
- проведение капитального ремонта двигателя через каждые 150-200 тыс. км пробега.
Правила эксплуатации турбодвигателя
Увеличить срок эксплуатации турбированных двигателей можно за счет соблюдения нескольких правил:
- Регулярно контролировать уровень масла.
- Запускать турбину на рабочем ходу.
- Использовать качественное масло и смазки.
- Для запуска самоочистки системы турбонаддува, следует регулярно разгонять двигатель до высоких оборотов.
- Для долговечной эксплуатации авто с турбодвигателем необходима регулярная езда на средних оборотах.
При покупке автомобиля с турбиной специалисты советуют выбирать новые модели. Это позволяет быть уверенным в приобретении агрегата с правильным функционированием и гарантией сервисного обслуживания.
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