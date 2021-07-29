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Турбированный мотор – это оптимальное решение для тех, кто ценит мощность езды и динамику передвижения. Правильная эксплуатация поможет предупредить дорогостоящий ремонт турбин, который проводится только в специализированных автосервисах.

турбированный мотор

Особенности современных авто с турбинами

Принцип функционирования турбокомпрессора заключается в нагнетании воздуха под давлением с передачей в цилиндры. Если сравнивать атмосферный и турбированный мотор, то можно сделать вывод об увеличении рабочего объема камеры сгорания при равном объеме двигателя.

Ранее турбодвигатели имели проблемы «турболаг» или «турбояма», которые были устранены установкой турбокомпрессоров с изменяемой геометрией. Идеальных результатов при дозировании тяги пока не было достигнуто.

Современные турбомоторы имеют объем в 1,5-2 л, дополнительно оснащаются одной или несколькими турбинами небольшой мощности. Это позволяет не только увеличить мощность езды, но и устранять турбоямы.

Плюсы и минусы турбин

Преимуществам использования турбодвигателя:

  • увеличение эффективности работы авто посредством оптимизированного расхода топлива;
  • достижение максимального давления на низких оборотах;
  • снижение уровня вибрации и шума в процессе езды;
  • уменьшение выброса выхлопных газов;
  • компактность - возможность нескольких вариантов расположения в авто.

Минусы эксплуатации турбонаддува:

  • использование качественного топлива и увеличение расхода топлива при частой активной езде;
  • необходимость частой замены моторного масла и запрет на смешивание разных сортов масла;
  • долгий прогрев в зимний период и необходимость дополнительного охлаждения в летний;
  • проведение капитального ремонта двигателя через каждые 150-200 тыс. км пробега.

Правила эксплуатации турбодвигателя

Увеличить срок эксплуатации турбированных двигателей можно за счет соблюдения нескольких правил:

  1. Регулярно контролировать уровень масла.
  2. Запускать турбину на рабочем ходу.
  3. Использовать качественное масло и смазки.
  4. Для запуска самоочистки системы турбонаддува, следует регулярно разгонять двигатель до высоких оборотов.
  5. Для долговечной эксплуатации авто с турбодвигателем необходима регулярная езда на средних оборотах.

При покупке автомобиля с турбиной специалисты советуют выбирать новые модели. Это позволяет быть уверенным в приобретении агрегата с правильным функционированием и гарантией сервисного обслуживания.
ForUm

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