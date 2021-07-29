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Кипр ввел обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для невакцинированных туристов, сообщается в Телеграм-канале Коронавирус_инфо. 

«С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест. До получения результата (3 часа) граждане остаются на самоизоляции», - говорится в сообщении.

По сообщению МИД, по состоянию на 26 июля вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста. 

Вакцинированные пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Перечень признанных вакцин и подробные условия въезда в эту страну можно посмотреть на сайте МИД Украины. 
ForUm

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