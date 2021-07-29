Вся велич одягу полягає в тому, що можна приховати зайве і підкреслити переваги. Однак іноді дівчата припускаються помилок і з'являється те, чого насправді немає. Причина — неправильні акценти і вибір моделі. Добре в міжсезоння або взимку, коли куртки жіночі просто приховують все і не потрібно думати, що одяг якось не так підкреслює фігуру. Але що робити, якщо за вікном — літо, ви запрошені на важливий захід, а у всіх сукнях із гардероба ваше тіло набуває взагалі іншої форми?

Секрет ідеальної фігури в сукні

Якщо живіт — ваша проблемна зона, не можна просто вибрати першу-ліпшу сукню. Важливо знати деякі секрети, які допоможуть майстерно приховати кілька зайвих сантиметрів:

Для типів фігури «яблуко» або «груша» відмінно підходить широкий пояс. Якщо до животика додаються ще й повні стегна, потрібно, щоб крій був більш вільний.

Відмовтеся від моделей, які сильно облягають тіло. Іноді здається, що одяг навіть замалий і обмежує, хоча за розміром все підходить добре. Візуальний центр сукні не повинен фокусуватися на животі. Занадто обтягуючий і занадто яскравий одяг видає з невигідного ракурсу всі принади фігури.

Дотримуйтеся балансу відкритих зон. Наприклад, якщо у вас сукня в підлогу, то відмінним рішенням стане виріз на нозі. Це зробить вас візуально вище і стрункіше.

Велика розмаїтість моделей для різних фігур зібрана в інтернет-магазині ARGO. Ви зможете підібрати рішення від світових брендів, яке ідеально підходить під ваш тип фігури. Головний секрет вибору — дотримання балансу і пошук ідеальної пропорції. Не потрібно вдаватися до крайнощів, вибираючи занадто вільні або, навпаки, обтягуючі вбрання. Всім відомо, що чорний чудово робить стрункішим, однак якщо вдало підібрати відтінок, то можна не обмежувати себе одним лише кольором.



Якщо дозволяє погода, можна прикрасити свій образ стильним піджаком. Вони зараз на піку популярності, тому крім стрункої фігури, ви ще й отримаєте трендовий аутфіт. Вибір одягу — особливе мистецтво, яке дозволяє творити неймовірне з нашим тілом.