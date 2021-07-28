В коммунальном предприятии «Плесо» провели обыски о деятельности подрядных организаций. Об этом сообщает коммунальное предприятие.

По информации КП «Плесо», Главное следственное управление Национальной полиции Украины совместно с представителем Офиса генерального прокурора Украины в рамках уголовного внедрения от 01.08.2019 года пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройства объектов.

«Все имеющиеся документы предоставлены в полном объеме, с целью содействия полному и всестороннему расследованию», - отмечают на предприятии.