Сегодня в 8:42 по местному времени Ирина Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори). Высота К2 - 8611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев, сообщает Укринформ.

Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют дикой горой, а в мире альпинистов – горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть, восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию независимости Украины. Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считалось в мире альпинизма. Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.

Вместе с Ириной на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днипра, который совершил свое восхождение без кислородной маски. Сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины. В базовом лагере 2 (расположен на высоте 6800 метров) их ждет третий участник экспедиции известный фотограф, уроженец Коломыи Назарий Кривошеев.