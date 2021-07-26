Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНИАН.

Как известно, 19 июля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

На встрече она призвала США усилить экономическое давление на режим Лукашенко и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Советник Тихановской Франк Виакорка заявил, что новые санкции собираются ввести в отношении белорусского калийного и нефтяного секторов.

Представитель администрации Байдена сказал журналистам, что они не будут сообщать подробности.

«США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности власти Беларуси. В том числе с помощью санкций», - сказал он.