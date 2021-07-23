За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке штаба ООС.
Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
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