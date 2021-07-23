также в разделеПроисшествия
В Бердянске за 4 часа выпало 126 мм осадков, погибли двое мужчин 15
В Бердянске из-за обрыва электропроводов погибли два человека 14
Монастырский обещает, что ДТП с пьяной судьей не «замнут» 31
Из-за непогоды в Украине погибли 2 человека 24
Вчера оккупанты трижды режим прекращения огня 15
Подсчитали убытки от паводка на Закарпатье 17
На Прикарпатье столкнулись фура и микроавтобус: 8 пострадавших 9
В Польше упавшая газовая труба убила украинца 13
В зоне ООС на мине подорвался военный 18
На Авдеевском коксохиме произошел пожар 22
В Украине непогода обесточила более 800 населенных пунктов 22
Сутки в ООС: 12 обстрелов, ранен 1 военный 11
По факту аварии на «Ривнеазоте» завели дело 26
В МВД прокомментировали аварию на «Ривнеазот» 21
На РивнеАзот произошла авария 19
Задержали пациента психбольницы, который убил санитара при побеге 16
В Запорожье в ДТП с маршруткой пострадали 13 человек 13
В ГосЧС заявили о рекордной смертности на водоемах в этом году 15

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке штаба ООС.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1637 грн.
8