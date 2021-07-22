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Президент Украины Владимир Зеленский наградил ученицу 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней Раховского района Закарпатской области Татьяну Тулайдан медалью «За спасенную жизнь». Соответствующий указ № 299/2021 он подписал 21 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня на Раховщине. Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, обезопасив от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.
ForUm

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