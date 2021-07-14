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На Закарпатье 12-летняя Татьяна Тулайдан спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, сообщает пресс-служба ГосЧС области.

«Когда ты один дома с маленьким братиком, а тут всю улицу, двор и дом начинает заливать вода - любой испугался бы. Но не 12-летняя Татьяна Тулайдан с ул. Стебный в пгт Ясиня Раховского района. Когда ее село охватила разрушительная стихия, девочка не поддалась панике и своими действиями спасла жизни четырех детей», - говорится в собщении.

Родители девочки работали в поле, когда село накрыла паводковая волна. Вода очень быстро прибывала, и Татьяне пришлось молниеносно принимать решения. Она выключила дома электричество и вместе с семилетним братом побежала к дому тети, в котором находились еще трое детей. Татьяна успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где все они были в безопасности и ждали возвращения взрослых.

Глава закарпатских спасателей Роман Гудак отметил, что не всякий взрослый так быстро сориентировался бы в экстремальной ситуации и нужно иметь большую внутреннюю устойчивость для подобного поступка: «Татьяна показала себя настоящим спасателем - она ​​отважная, решительная и ответственная. Далеко не каждый поступил бы так же и я считаю, что поступок этой героини являются примером для подражания и заслуживает всяческого поощрения. Убежден, что она является достойным претендентом на звание лауреата Всеукраинской акции «Герой-спасатель года».
ForUm

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