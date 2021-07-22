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Президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов за нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины, сообщает Украинская делегация в ТКГ.

«Зеленский подписал закон «О внесении изменения в раздел II «Заключительные положения» закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» относительно временных оснований неприменения административных взысканий и мер воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее» № 1583-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021», - говорится в сообщении.

Этим законом предусматривается, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка в съезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров.

В частности, речь идет о: возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей; воссоединении семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве; пересечении контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины; необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.
ForUm

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