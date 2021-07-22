На что обратить внимание при выборе мебели?

Создание интерьера в современном стиле предполагает использование модной, функциональной и красивой мебели. Мебель задает настроение всему дизайну, поэтому ее выбор вызывает наибольшие затруднения у владельцев. Огромный ассортимент товаров у продавцов, широкий выбор расцветок, форм, фактур – все это приводит к замешательству.

Выбираем мебель для современного дизайна: общие модные аспекты

Чтобы облегчить выбор мебели в современный дом, необходимо знать последние модные тенденции в индустрии и уметь применять их на практике. Тогда даже в таком огромном магазине как kupistul.ua выбор необходимых предметов будет происходить быстрее и увереннее. В 2021 году в мебельной индустрии выдвинуто несколько общих модные тенденций:

практичность, функциональность, комфорт. Красивые, но бесполезные предметы лишние в современном интерьере. Мебель для дома должна быть компактной, выполнять сразу несколько функциональных задач и быть очень комфортной. Если это деревянные стулья, то в комплекте обязательно должны быть мягкие подушки, если это диван, то трансформер со специальным местом для хранения вещей;

экологичность. Как и в прошлом году, в дизайне приветствуются исключительно материалы природного происхождения. Деревянная мебель является главным трендом;

технологичность. Тумбы со встроенными зарядными устройствами, умная подсветка в шкафах, кровати с возможность автоматического регулирования положения для сна – все это должно стать неотъемлемой частью современного жилища;

необычные формы. В этом году ценится эргономичная мебель. В тренде овальные, круглые формы и изогнутые линии. Однако, принимая во внимание этот аспект при оформлении современного дизайна, важно не переборщить. Минимализм не должен превратиться в винтаж или в барокко;

нестандартные комбинирования материалов. В 2021 году у мебельщиков нет запретов. Сейчас ценится мебель с нестандартным комбинированием материалов, например, металла со стеклом.

Какие цвета модные в этом году?

Форма, технологичность и функциональность мебели важны, но для интерьера визуально большую роль будет играть расцветка мебели. Для современного дизайна выбирайте мебель, оформленную в максимально естественных оттенках. Это могут быть некоторые оттенки терракотового – морковный, кирпичный, оранжевый, цвет осенних листьев. В таких ярких цветах может быть оформлена мягкая мебель.

В тренде мятно-зеленый и бутылочно-зеленый цвета. Они смотрятся богато и обычно применяются при оформлении мебели премиум класса. Горчичный цвет также популярен. Однако в современном стиле такие яркие оттенки должны использоваться точечно. Как и раньше, в минималистических и хай-тек дизайнах должны преобладать светлые оттенки, позволяющие сделать помещение визуально просторнее.

Дизайнерская мебель в тренде

Важным трендом этого года в мебельной индустрии является персонализация, комфорт и индивидуальность. Штампованная мебель уже никому не интересна. Выбирать предметы для собственного дома нужно исходя исключительно из своего вкуса и пожеланий, даже если они не совсем вписываются общую картину. В связи с этим, сегодня очень вырос спрос на дизайнерскую мебель, которая изготавливается на заказ по индивидуальному дизайну. В такой мебели можно сочетать все – общепринятые модные тенденции, технологичность и личные потребности владельцев дома. Конечно же, такая мебель будет стоить гораздо дороже обычной и владельцу дома нужно будет принимать непосредственное участие в ее создании. Однако результат покроет все временные и денежные затраты с лихвой.