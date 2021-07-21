В Надвирнянском районе водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии в лечебное учреждение доставлены восемь человек, среди которых - шесть детей, сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

21 июля в 12:35 произошла авария в Делятине. Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле «Volkswagen Transporter» в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «DAF». Этим транспортным средством управлял 26-летний житель Надвирнянщины.

В результате аварии в больницу доставлен водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» и семь пассажиров возрастом 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет – жители Житомирской области.

Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.