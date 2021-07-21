Монашество – сердце Православия, оно призвано самой природой своего служения Богу и Церкви стоять на страже Православия, его основ и канонов.

Фото: monasterium.ru/

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на monasterium.ru, об этом рассказала настоятельница Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик) на съезде монашествующих в Почаеве.

«Монахов называют воинами Христовыми. Это боевая передовая когорта Церкви, готовая первой принять удар и мужественно отразить любое нападение. Так было в период иконоборчества, когда за почитание святых икон монашествующие подвергались жестоким гонениям. Многие из них получили мученические венцы», – рассказала игуменья Серафима.

Она напомнила, что так происходило и во время насаждения унии в Украине. «Тогда основной удар приняли на себя Киево-Печерская Лавра и Почаевский монастырь, братия которых встала во главе сопротивления насильственному насаждению греко-католичества, вплоть до организации вооруженного отпора ему, благодаря помощи казачества, православных братств и народа Божия. Так было и в ХХ-м веке, когда сотрясались устои Церкви, когда богоборцы уничтожали ее», - отметила настоятельница монастыря.

Игуменья отметила, что сейчас, когда раскол насаждаемый Константинопольской Патриархией стал тектонической трещиной в фундаменте всего мирового православия, на монашество Святой Руси возлагается особая миссия защиты основ канонического Православия.

«Никогда еще наша Церковь не подвергалась столь изощренной атаке на ее канонический фундамент, какая предпринимается сейчас адептами ПЦУ. Такие действия предпринимали в отношении нее разве только большевики. Даже во время монголо-татарского ига, даже при унии подобных попыток разложения Церкви изнутри не было», - подчеркнула она.

Игуменья Серафима рассказала, что 30-летие возрождения Киево-Печерской лавры, которое отмечали в 2020 году, было поводом осмыслить ее путь на протяжении новейшего периода бытия

«Лаврская братия первой подверглась натиску. За отказ следовать политике Филарета был изгнан из стен обители ее наместник архимандрит Елевферий (Диденко). Нападки на лавру с тех пор практически никогда не прекращались, иногда лишь затихая на время. А сейчас они вновь принимают угрожающий характер. Кто только не посягал на лавру. И Филарет, и Епифаний, и Евстратий Зоря, и Константинополь, и власть, и радикалы постоянно заявляют о том, что она должна принадлежать их религиозным структурам. Но как можно отделить монастырь от братии и кто тогда будет жить в этих опустевших стенах, ведь в ПЦУ не найдется таковых для заселения обители?! Да и сама мысль об изгнании тех, кто воссоздавал в течение 30-ти лет свои святыни, кто положил столько трудов для их возрождения, кощунственна и безнравственна», - сказала настоятельница.

Игуменья Серафима (Шевчик) подчеркнула, что три лавры как три форпоста связывают Украину воедино: восток и запад – с центром.

«Возрождение Святогорской лавры шло непросто, и важну роль в тот сложный период сыграл духовник монастыря, владыка Алипий (Погребняк), который в числе первых выступил против филаретовщины и пострадал за истину. Очень много для обители сделали митрополит Иларион Донецкий и владыка Арсений. Плодом их трудов стало дарование в 2004 году монастырю статуса лавры», - отметила настоятельница Одесского монастыря.

Она также вспомнила события в Одессе весной 1992 года. «Одесский Патриарший мужской монастырь не испугался тогда угроз, монашествующие единым фронтом выступили против автокефалии. А с приходом на Одесскую кафедру митрополита Агафангела все потуги раскольников исчезли», - подчеркнула она.

«После Майдана 2014 года матушки многих женских обителей пережили целый ряд испытаний: угрозы, агрессию, нападки. Чего только стоили так называемые поиски оружия в Корецком монастыре. В Зимненской обители насельницы каждый день ждали штурма. Всем монастырям было нелегко. Но выстояли с Божией помощью», - заключила игуменья Серафима.