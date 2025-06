Пхеньян оприлюднил фото загиблих на війні проти України північнокорейців

У Північній Кореї оприлюднили фотографії, на яких лідер КНДР Кім Чен Ин вшанував пам’ять військових, які загинули, воюючи на боці росії у війні проти України.

Як повідомляють Yonhap і Korea Herald, знімки показали під час спільного заходу Північної Кореї та росії в Пхеньяні, приуроченого до річниці підписання договору про «всеохопне стратегічне партнерство». На події були присутні Кім Чен Ин і міністерка культури РФ Ольга Любімова.

Концерт супроводжувався відеорядом, де демонстрували зображення північнокорейських і російських військових на полі бою, зокрема — з прапорами обох країн. Показали також репатріацію тіл загиблих солдатів КНДР: на одному зі знімків видно, як лідер КНДР поклав руки на труну, стиснувши губи.

Глядачам представили також знахідку — закривавлений блокнот північнокорейського військового з поля бою в Курській області. У ньому, зокрема, було написано:

Вирішальний момент нарешті настав» і «Борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов’ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим Верховним Головнокомандувачем.

Footage shows North Korean troops and commanders taking part in the Kursk region.



The event marked the glorious one-year anniversary of the Russia–North Korea “Comprehensive Strategic Partnership” pic.twitter.com/qYgqh17JP9