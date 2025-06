Небезпечний інцидент: авто з Бейонсе ледь не впало на глядачів під час концерту

На концерті Бейонсе в Г’юстоні (штат Техас, США) стався небезпечний інцидент. Через технічну несправність авто, у якому сиділа артистка й яке висіло у повітрі, ледь не зірвалося з тросів, пише BBC.

Інцидент стався у суботу, 28 червня, під час виступу співачки на стадіоні NRG. Бейонсе була змушена призупинити шоу, коли червоний Кадилак, який був підвішений над сценою, почав нахилятися вбік. 43-виконавиця трималася за трос, щоб не впасти.

– Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, — сказала Бейонсе, раптово припинивши виконувати трек 6 Carriages.

На щастя, авто з артисткою повільно опустили вниз і ніхто не постраждав. Глядачі підтримали Бейонсе оплесками, а вона посміхалася і махала шанувальникам рукою.

– Якщо я коли-небудь впаду, я знаю, що ви всі мене підхопите, – сказала співачка пізніше.

“If ever I fall, I know y’all would catch me” 😭 pic.twitter.com/BA08c0ajzg