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Надзвичайні події

На Волині п'ятирічного хлопчика вкусила отруйна змія

На Волині п'ятирічного хлопчика вкусила отруйна змія

На території Антонівської громади змія вкусила дитину 2020 року народження.

Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Постраждалого доставили до лікарні, де ввели протиотруту. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадають, що робити при укусі змії:

  1. Зберігайте спокій. Паніка лише прискорює поширення отрути. 
  2. Обмежте рухливість укушеної кінцівки, тримайте її нижче рівня серця.  
  3. Не намагайтеся висмоктати отруту чи накладати джгут.  
  4. Промийте рану чистою водою, накрийте стерильною пов'язкою. 
  5. Негайно зверніться до лікаря.
 Автор: Богдан Моримух

Теги:

отрутаВолиньРівненщиназмія
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