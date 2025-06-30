На Волині п'ятирічного хлопчика вкусила отруйна змія

На території Антонівської громади змія вкусила дитину 2020 року народження.
Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
«Постраждалого доставили до лікарні, де ввели протиотруту. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.
Фахівці нагадають, що робити при укусі змії:
- Зберігайте спокій. Паніка лише прискорює поширення отрути.
- Обмежте рухливість укушеної кінцівки, тримайте її нижче рівня серця.
- Не намагайтеся висмоктати отруту чи накладати джгут.
- Промийте рану чистою водою, накрийте стерильною пов'язкою.
- Негайно зверніться до лікаря.