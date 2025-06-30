На Волині п'ятирічного хлопчика вкусила отруйна змія

На території Антонівської громади змія вкусила дитину 2020 року народження.

Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Постраждалого доставили до лікарні, де ввели протиотруту. Зараз дитина перебуває під наглядом медиків», – йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадають, що робити при укусі змії: