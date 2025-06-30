Послуги з безоплатного лікування безпліддя доступні в Києві, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Рівному, Одесі та інших містах

З початку 2025 року уряд спрямував понад 247 мільйона гривень на безоплатне лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій.

Допомогу отримали понад три тисячі жінок – майже вдвічі більше ніж за весь 2024 рік, коли лікування пройшли 1,9 тисячі пацієнток, повідомили у Кабміні.

Для фінансування цих послуг у межах Програми медичних гарантій Національна служба здоров’я України уклала договори на загальну суму 429 мільйона гривень.

У 2025 році до програми приєдналися ще 19 медичних закладів. Загалом наразі послуги з лікування безпліддя надають 38 медичних закладів у різних регіонах країни: у Києві, Львові, Дніпрі, Чернівцях, Рівному, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Тернополі, Луцьку й інших містах. Пацієнти можуть звернутися до будь-якого закладу, що має контракт з НСЗУ на надання таких послуг, незалежно від місця проживання.