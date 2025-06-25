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Ранковий дайджест ForUА: Удари по ВПК РФ, Швейцарія змінює правила для біженців, Орбан проти Зеленського на саміті НАТО, Британія передає ракети ASRAAM

Ранковий дайджест ForUА: Удари по ВПК РФ, Швейцарія змінює правила для біженців, Орбан проти Зеленського на саміті НАТО, Британія передає ракети ASRAAM

25 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Дружні дрони влучили по важливому підприємству російського ВПК у Таганрозі — заводу «Атлант-Аеро», — ЦПД. Завод «Атлант-Аеро» в Таганрозі, який спеціалізується на виготовленні компонентів для систем управління та бойових дронів, зазнав ураження. Це підприємство залучене до розробки БпЛА «Оріон», комплексів радіоелектронної боротьби та цифрових рішень для FPV-дронів.

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    Швейцарія впроваджує «норвезьку» модель: захист отримають лише біженці з окупованих або бойових регіонів України, — SRF. Притулок отримають лише ті, хто востаннє проживав на повністю чи частково окупованих територіях або в зонах з «більш-менш інтенсивними» бойовими діями.

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    Трамп звинуватив CNN та NYT у спробі применшити успіх ударів по Ірану. Фейкові новини CNN разом із невдахами з The New York Times намагаються принизити один із найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об’єкти Ірану знищено повністю. І Times, і CNN зараз під шквалом критики з боку громадськості.

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    Макрон розкритикував удари рф по Дніпру та інших містах України - Президент Франції наголосив, що росія систематично відкидає мирні ініціативи, попри те, що Україна ще понад три місяці тому погодилась на перемир’я, запропоноване Трампом.

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    Трамп більше не прагне анексії Канади, — премʼєр країни Карні. За його словами, Трамп «високо цінує Канаду» й, можливо, колись і мав подібні ідеї, але наразі це питання зняте з порядку денного.

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    Орбан не хоче бачити Зеленського за одним столом із лідерами НАТО,Magyar Nemzet. Прем’єр-міністр Угорщини підтвердив, що український президент не буде присутній на закритому засіданні лідерів НАТО 25 червня. За його словами, це — не випадковість, а чіткий політичний сигнал.

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    США не підтримують ідею посилення санкцій проти росії, щоб зберегти шанс на перемовини про припинення вогню, — держсекретар Рубіо.

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    Велика Британія надасть Україні 350 ракет ASRAAM для ППО із коштів заморожених активів РФ. Про це оголосив прем’єр королівства перед самітом НАТО. Їх розгорнуть за допомогою британських пускових систем Raven, 5 із яких уже прямують до України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ОрбанТрампМакрондрони
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