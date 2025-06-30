У червні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками

У червні в Україні перевірили 256 повідомлень про інциденти, пов’язані з роботою Територіальних центрів комплектування (ТЦК). З них лише 36 мали реальні підстави.

Про це повідомили в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Так, у червні 220 випадків (86%), пов’язаних з роботою ТЦК, виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО. Водночас 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені.

Зокрема, в межах перевірки підтверджених випадків одну людини відсторонили від виконання обов’язків, а ще п’ятьох притягнули до дисциплінарної відповідальності. До того ж наразі ще тривають 30 службових розслідувань.

«Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль», — наголосили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, у травні із 263 повідомлень про інциденти, пов’язані з роботою ТЦК, лише 30 мали реальні підстави.