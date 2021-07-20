С операционной системой Андроид люди имеют дело ежедневно. Она обеспечивает работу мобильных телефонов, носимых аксессуаров, планшетных ПК. Интерфейс операционки понятный и привычный, решиться купить телевизор на Андроиде не так уж и сложно.

При выборе важно обращать внимание на те особенности и характеристики, которые могут повлиять на эксплуатацию.

Производитель

«Чистый» или кастомизированный Андроид — оптимальный вариант операционки для телевизора по мнению многих производителей. Обусловлено это тем, что программная оболочка:

Демонстрирует преимущества единой авторизации

На Андроид-телевизорах можно авторизоваться во многих приложениях при помощи единого аккаунта. Предоставляет доступ к большому количеству приложений

Ассортимент софта (платного и бесплатного) впечатляет разнообразием. Подходит для игр

Существует большое количество игр, оптимизированных для прохождения на телевизорах. Подлежат управлению на интуитивном уровне

Разобраться с особенностями настройки сможет даже человек, который никогда не сталкивался с техникой на OS Android.

Заслуживают внимания телевизоры на Андроид от Сони (также у Sony есть собственная ОС), Хайсенс, TCL, Xiaomi.

Размер диагонали

Поскольку выбор телека на Андроиде практически не отличается от любого другого, главным критерием можно считать размер дисплея. Именно от него зависит возможность комфортного просмотра мультимедийного контента.

Для маленькой площади лучше выбирать девайс с небольшой диагональю.

32 дюймов вполне достаточно для кухни, закрытой беседки или балкона;

40-49 дюймов — оптимальный вариант для спальни или гостиной средней площади;

дисплей от 50 дюймов подойдет для домашнего кинотеатра или просторной зоны отдыха.

Разрешающая способность

Покупать телевизор с поддержкой Смарт-ТВ и низкой разрешающей способностью нецелесообразно. Добрую половину контента из интернета на HD-экране посмотреть попросту не получиться. Гораздо разумнее отдать предпочтение модели с дисплеем Full HD, а еще лучше — 4К.

Для новых мультимедийных форматов Ultra HD — самое подходящее разрешение.

Тип дисплея

Базовый вариант, на который не придется тратить много денег, — LED экран. Его преимущества — экологичность и сравнительно невысокий расход электроэнергии.

Более продвинутое решение — OLED-панель. Ее особенность — матрица из органических светодиодов. В числе плюсов: широкий угол обзора, контрастность и реалистичная цветовая палитра.

Также достойны упоминания QLED-устройства с экранами на основе квантовых точек. Их фишки:

«живая» картинка,

вариативность диагоналей,

широкий диапазон цветов.

Обязательно стоит обратить внимание на дизайн. В модельном ряде Андроид-телеков можно найти минималистичные, лаконичные девайсы и интерьерные модели в нестандартных корпусах. Первые подходят для эксплуатации в компактных и скромно оформленных помещениях, а вторые — для комнат с трендовым интерьером, выдержанным в едином стиле.