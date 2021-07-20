72,5% украинцев не одобряют деятельность правительства, лишь 13,5% оценивают ее позитивно, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного «Украинской социологической группой» в период с 11 по 18 июля 2021 года и презентованного в пресс-центре информационного агентства Интерфакс-Украина.

42,7% респондентов считают, что правительство практически ничего не делает для решения проблем населения, 36,5% отмечают, что правительство предпринимает те или иных действия, однако этого недостаточно, 11,7% опрошенных уверены, что правительство делает все возможное для населения, 9,1% затруднились ответить.

При этом, 58,5% украинцев поддерживают отставку Кабинета министров, 26,1% ее не поддерживает.

В то же время, 69,2% респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, 24,5% - в правильном, 6,3% затруднились с ответом.

Среди проблем, которые больше всего волнуют население, 62,3% опрошенных указали на высокую стоимость продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг, 57,4% - на низкий уровень доходов, 41,2% - на войну на Донбассе, 32,9% - на коррупцию в органах государственной власти, 32,1% - на безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, 28,5% - на недоступность медицинской помощи, 21,8% - на эпидемию коронавируса (респонденты могли указать несколько вариантов ответов).

Социологический опрос проводился во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова) среди 1224 респондентов старше 18 лет. Метод опроса – индивидуальное интервью «face-to-face» по месту проживания респондентов (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3%.