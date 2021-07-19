Адвокаты АО AVER LEX требуют от Офиса генпрокурора обнародовать приказ о применении оружия на Майдане в феврале 2014 года, которым якобы располагают прокуроры, однако, наличие которого не могут подтвердить уже 7 лет. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы беглого президента Украины Виктора Януковича, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«На прошлом заседании по делу Майдана прокуроры ОГП в очередной раз заявили о том, что у них якобы имеется приказ о применении в феврале 2014 года во время протестов на Майдане оружия, якобы данный Виктором Януковичем. Подобные заявления сторона обвинения делает уже на протяжении 7 лет. На основании такого приказа и лишь на нем строятся все подозрения по делу. Однако по сей день никому неизвестно, что это за документ, документ ли это, и существует ли он вообще», - сказал Сердюк.

По его словам, прокуратура с 2014 года занимается только тем, что пытается создать видимость бурной деятельности там, где ее в реальности нет.

«За эти 7 лет были уже и обращение в суд за мерой пресечения, и ходатайства о получении разрешения на проведение расследования по специальной (заочной) процедуре - дважды. Причем, оба раза ходатайства о заочном расследовании были с одной и той же сутью, а разными только «шапками» документов и ошибками. Но еще ни разу сотрудники прокуратуры не вняли нашим требованиям показать обществу и нам сам приказ, на который они постоянно ссылаются и которым пытаются обосновать обвинение», - сказал адвокат.

По словам Сердюка, такое сокрытие от общественности и защиты доказательств, говорит о том, что их не существует. А затягивание расследования дела Майдана указывает на стремление ОГП прикрыть свою бездеятельность по привлечению к ответственности реальных, общеизвестных убийц правоохранителей и протестующих в феврале 2014 года.