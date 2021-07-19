В 15 регионах Украины 19 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщил Укргидрометцентр.

«19 июня в Карпатах значительные дожди; в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

В Украине сегодня преимущественно жаркая погода, на юге и востоке до +36 градусов.

В Киеве в понедельник прогнозируют +28 ... +30 градусов, пройдет дождь.