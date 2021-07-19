29-летний херсонский патрульный Дмитрий Сапога погиб во время дежурства на автодороге, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

«Ночью нашу полицейскую семью постигла страшная трагедия - во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега Дмитрий Сапога», - говорится в сообщении.

Он заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск».

Около 2 часов инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля - DAF, не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле авто.

Патрульный полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

29-летний Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. У Дмитрия остались родители, сестра и брат.