также в разделеПроисшествия
Раненый на Донбассе военный умер в больнице 11
В Затоке утонули отец и сын 22
В Черкассах средь бела дня подстрелили двух мужчин 17
Под Харьковом во двор журналиста бросили «коктейль Молотова» 21
Боевики совершили 4 обстрела и запустили БПЛА на Донбассе 11
В ДТП под Луцком погибли 3 человека 16
В Украине – 182 случая COVID и 307 госпитализаций за сутки 14
За нападение на пограничников задержаны два сотрудника СБУ 39
В Затоке найдено тело пропавшего 13-летнего мальчика 25
Неизвестные напали на украинских пограничников на границе с Россией 26
По Киевской области прошел ураган: погибли два человека 43
В Затоке утонул отдыхающий из Черкасской области 20
На Донбассе ранены двое военных ВСУ 14
На Ривненщине перевернулся рейсовый автобус 19
В Украине без света остались 60 населенных пунктов 18
В Николаевской области разбился вертолет 16
В Польше утонул двухлетний украинец 16
На Прикарпатье дети попали в больницу с отравлением 14

29-летний херсонский патрульный Дмитрий Сапога погиб во время дежурства на автодороге, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

«Ночью нашу полицейскую семью постигла страшная трагедия - во время исполнения служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега Дмитрий Сапога», - говорится в сообщении.

Он заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск».

Около 2 часов инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля - DAF, не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был возле авто.

Патрульный полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

29-летний Дмитрий Сапога нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. У Дмитрия остались родители, сестра и брат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
13