На Житомирщине в селе Меленцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божьего Михаила.
Фото: Житомирская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, освящение храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.
После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.
В завершении митрополит Никодим поздравил всех с важным событием в жизни общины .
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