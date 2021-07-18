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На Житомирщине в селе Меленцы освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Божьего Михаила.

Фото: Житомирская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, освящение храма и Божественную литургию в нем совершил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

После освящения духовенство и верующие обошли вокруг храма крестным ходом.

В завершении митрополит Никодим поздравил всех с важным событием в жизни общины .

Как сообщалось ранее, на Черкасчине в поселке Чернобай освятят новый храм УПЦ.

В Кадиевке Луганской области будет построен храм УПЦ в память Всех святых.

На Волыни заложили камень под строительство нового храма УПЦ.
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