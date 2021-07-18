Священники ПЦУ – самозванцы, легитимизированные Фанаром, и ему разбираться с тем, что у этих священников происходит.

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Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя действия священника ПЦУ, который на концерте в честь 25-летия Конституции Украины публично оскорблял людей, а также других представителей этой структуры, которые используют агрессивную лексику.

«Это не священники, это миряне, люди, которые нацепили на себя священнические облачения, провозгласили себя священниками. Там есть и те, кто провозгласил себя архиереями и митрополитами, но они не имеют канонического рукоположения. Поэтому никакие они не священники. Это самозванцы, которые незаконным образом присвоили себе священный сан, а потом их легитимизировал Константинополь», – констатировал митрополит Иларион.

При этом с точки зрения Фанара, добавил он, «этот господин, который так высказывался, – священник».

«Думаю, поскольку теперь Константинополь является верховным арбитром для этой так называемой «церкви ПЦУ», наверное, Константинополю и надо разбираться со всем, что там происходит. К нам это никакого отношения не имеет, к каноническому Православию это никакого отношения не имеет. И еще раз повторяю: это вообще не священник», – подчеркнул глава ОВЦС МП.