17 июля в столице на улице Уманской произошла стрельба. В результате инцидента был ранен мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Уманской слышны выстрелы",- говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что на улице между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один выстрелил в ногу другому, а потом якобы затолкал в подъезд и некоторое время там держал.
Однако при проверке информации полицейские установили свидетеля, он видел мужчину, который держал в руках предмет, похожий на автоматическое оружие.
Затем раздался звук, похожий на выстрел, после которого он упал. Это заметил другой человек и подошел к нему, чтобы оказать медицинскую помощь и потянул его в подъезд.
Отмечено, что правоохранители до приезда врачей оказали помощь пострадавшему.
Сейчас решается вопрос об определении правовой квалификации.
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