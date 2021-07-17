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С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Это значит, что там запрещено купаться.

Об этом сообщает на КП "Плесо".

Городские власти отмечают, что меры ввели с профилактической целью.

«При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается», - объясняют в "Плесо".

Поэтому запрет купаться объявлен из-за потенциальных рисков для здоровья и с целью предотвращения распространения инфекционных болезней.

«Всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельно», - говорится в заявлении.

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга.
ForUm

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