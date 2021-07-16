также в разделеПолитика
Американский дипломат в ОБСЕ: Статья Путина – исторический вымысел 6
Рада может собраться на внеочередное заседание из-за ВСП 13
Против еще 9 украинцев из санкционного списка США введены санкции 19
Зеленский – Монастырскому: Мы действительно хотели, чтобы вы стали министром 10
Делегация ОБСЕ по вопросам свободы СМИ защитит телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK от произвола власти 24
«Слуги» снимаются в роликах, но на самом деле с КНР сотрудничает ОПЗЖ Медведчука, – эксперт-международник 16
Из-за потери рейтинга Зе-команда начала прямые репрессии, а точнее «мочилово по беспределу» против ОПЗЖ и Медведчука 20
Нардепы заблокировали подписание закона о реформе ВРП 20
В Украине – новый глава МВД 35
О будущем украинского и русского народов 32
Геращенко: Зеленский предлагал Авакову отставку, но он будет «помогать президенту» 17
Байден: Нельзя позволять России использовать энергетику как оружие 13
Венгрия разрешила транзит украинцам, следующим поездом в Австрию 23
Разумков хочет лишать нардепов полномочий за прогулы 16
Марина Ставнийчук: Зеленский давил на Конституционный суд и не стесняется об этом говорить 24
Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет 13
Медведчук – единственный, кто борется с внешним управлением, в то время как Зеленский окончательно прогибается под Запад 18
Кличко поблагодарил Авакова за конструктивные отношения 13

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта «Северный поток-2», однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу.

«Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать «Северный поток-2» как оружие, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», - отметил  Никифоров.

Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет».

«Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы», - добавил Никифоров.

Относительно визита Зеленского в США пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
16
Теги