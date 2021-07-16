Президент Украины Владимир Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта «Северный поток-2», однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу.

«Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать «Северный поток-2» как оружие, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали», - отметил Никифоров.

Представитель президента Украины напомнил, что Джо Байден и Ангела Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать «права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенства везде, где это произойдет».

«Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы», - добавил Никифоров.

Относительно визита Зеленского в США пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.