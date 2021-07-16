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Украинская Православная Церковь верна Богу, Украине и Предстоятелю - Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

«Крестный ход Украинской Православной Церкви - призыв к миру и согласию в нашем государстве, к общей молитве и единству. Ежегодно количество верующих в Крестном ходе в столице ко Дню Крещения Киевской Руси увеличивается на десятки тысяч. Это действительно большое количество людей, которое свидетельствует о верности украинского народа тому выбору, который сделал князь Владимир, и о верности канонической Украинской Православной Церкви», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Украинская Православная Церковь 27 и 28 июля готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало - в 09.00.

В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.
ForUm

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